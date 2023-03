Ginnastica ritmica, Serie A: Raffaeli e Baldassarri guidano Fabriano, seconda tappa ad Ancona (Di mercoledì 1 marzo 2023) La stagione della Ginnastica ritmica proseguirà sabato 4 marzo al PalaPrometeo di Ancona, dove andrà in scena la seconda tappa della Serie A. Il massimo campionato italiano a squadre ha già regalato grande spettacolo in occasione della prima tappa andata in scena tre settimane fa a Cuneo, con la presenza delle migliori dodici società del Bel Paese pronte a fronteggiarsi a viso aperto. Ricordiamo che ogni realtà schiererà una ginnasta per ogni singolo attrezzo e i punteggi ottenuti verranno sommati ai fini della classifica generale. Al termine della regular season, composta da tre tappe, le prime sei classificate si qualificheranno alla Final Six che metterà in palio lo scudetto. La Ginnastica Fabriano è indubbiamente la grande favorita ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 marzo 2023) La stagione dellaproseguirà sabato 4 marzo al PalaPrometeo di, dove andrà in scena ladellaA. Il massimo campionato italiano a squadre ha già regalato grande spettacolo in occasione della primaandata in scena tre settimane fa a Cuneo, con la presenza delle migliori dodici società del Bel Paese pronte a fronteggiarsi a viso aperto. Ricordiamo che ogni realtà schiererà una ginnasta per ogni singolo attrezzo e i punteggi ottenuti verranno sommati ai fini della classifica generale. Al termine della regular season, composta da tre tappe, le prime sei classificate si qualificheranno alla Final Six che metterà in palio lo scudetto. Laè indubbiamente la grande favorita ...

