Giallo sulla statua di Maradona a Napoli: ipotesi abuso d'ufficio (Di mercoledì 1 marzo 2023) Prosegue il Giallo a Napoli sulla statua raffigurante Diego Armando Maradona, opera di Antonio Sepe che, in occasione dell'anniversario dalla scomparsa del Pibe de Oro, era stata installata presso lo stadio oggi proprio a lui dedicato. Il Comune, poi, l'ha restituita all'artista e, ad oggi, ancora non si sa dove verrà definitivamente installata, poiché potrebbe addirittura finire fuori alla Bombonera di Buenos Aires. Si è, infatti, scoperto che potrebbe essere stato commesso un reato al momento della realizzazione della statua: ci sarebbero presunte irregolarità nella definizione di una gara che avrebbe dovuto consentire a cittadini ed esperti di arte di concorrere all'allestimento dell'opera, che poi è stata appannaggio di Sepe. Un'ipotesi che potrebbe spingere la ...

