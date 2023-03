Giallo a Roma, operaio trovato morto nella casa in ristrutturazione: forse colpito da un malore (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, Giallo intorno al caso di un operaio italiano di 39 anni che è stato trovato morto all’interno di una casa in ristrutturazione di via Francesco Paciotti, in zona porta Maggiore, sul quale al momento sta indagando la Polizia di stato. Tutto è accaduto ieri pomeriggio, Martedì 28 Febbraio 2023, quando erano da poco passate ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 1 marzo 2023)intorno al caso di unitaliano di 39 anni che è statoall’interno di unaindi via Francesco Paciotti, in zona porta Maggiore, sul quale al momento sta indagando la Polizia di stato. Tutto è accaduto ieri pomeriggio, Martedì 28 Febbraio 2023, quando erano da poco passate ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rommmmme : RT @guglielmotim: Mitomane's moment. Se capiva dal primo tempo che sto scarsone in giallo cercava le luci della ribalta. Fenomenite dilagan… - pol2187 : @pasqlaragione Era diffidato e domenica c’è Roma Juve, veramente pensavi potesse prendere un giallo ? - Gallone_Guglie : RT @guglielmotim: Mitomane's moment. Se capiva dal primo tempo che sto scarsone in giallo cercava le luci della ribalta. Fenomenite dilagan… - CURVASUDROMA2 : RT @guglielmotim: Mitomane's moment. Se capiva dal primo tempo che sto scarsone in giallo cercava le luci della ribalta. Fenomenite dilagan… - FabrizioC1927 : RT @guglielmotim: Mitomane's moment. Se capiva dal primo tempo che sto scarsone in giallo cercava le luci della ribalta. Fenomenite dilagan… -