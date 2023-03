Ghoulam litiga con un tifoso della Juventus

Leggi su dailynews24

(Di mercoledì 1 marzo 2023) L’ex calciatore del Napoli non ha dimenticato i suoi trascorsi in azzurro, tanto da averto con unsui social Faouziha lasciato il Napoli, ma Napoli sembra non aver lasciato lui. L’ex calciatore partenopeo, continua a far parlare di sé anche dopo aver lasciato la squadra. La difende a spada L'articolo