Ghoulam distrugge un tifoso della Juve: “Non sai cosa significa amare Napoli” – FOTO (Di mercoledì 1 marzo 2023) Faouzi Ghoulam è innamorato di Napoli e difende la città ed i colori azzurri anche dagli attacchi di un tifoso Juventino. L’amore di Ghoulam per il Napoli e la città non è terminata con il cambio di casacca. Il terzino algerino è andato via al termine della scorsa stagione ed ora gioca con l’Angers dove sta riprendendo finalmente il suo posto sulla corsia mancina. Senza alcun dubbio Ghoulam è stato uno dei terzini più forti d’Europa ai tempi di Sarri e solo due gravissimi infortuni hanno frenato la sua ascesa. Ma questo non ha messo fino all’affetto dei tifosi del Napoli per un giocatore ed un uomo che meritano solo applausi. Sempre corretto, mai una parola fuori posto, sempre pronto a dare il massimo. Ghoulam: la ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 1 marzo 2023) Faouziè innamorato die difende la città ed i colori azzurri anche dagli attacchi di unntino. L’amore diper ile la città non è terminata con il cambio di casacca. Il terzino algerino è andato via al terminescorsa stagione ed ora gioca con l’Angers dove sta riprendendo finalmente il suo posto sulla corsia mancina. Senza alcun dubbioè stato uno dei terzini più forti d’Europa ai tempi di Sarri e solo due gravissimi infortuni hanno frenato la sua ascesa. Ma questo non ha messo fino all’affetto dei tifosi delper un giocatore ed un uomo che meritano solo applausi. Sempre corretto, mai una parola fuori posto, sempre pronto a dare il massimo.: la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Ghoulam distrugge un tifoso della Juve: 'Non sai cosa significa amare Napoli' - FOTO #CalcioNapoli #Ghoulam #napoli… - cirocinque1 : RT @Spazio_Napoli: Botta e risposta social tra Ghoulam e tifoso Juve, l’ex Napoli lo distrugge e fa impazzire i tifosi - MarekNapoli : RT @tuttonapoli: Ghoulam distrugge tifoso Juve: 'È dura vincere solo sul campo! Non sai cos'è amare Napoli!' - PinoSa54 : ?????? Grande @GhoulamFaouzi .... CUORE AZZURRO SEMPRE ?????? Ti Aspettiamo alla Festa SCUDETTO xkè sei UN FIGLIO DI PART… - MisuracaNando : RT @tuttonapoli: Ghoulam distrugge tifoso Juve: 'È dura vincere solo sul campo! Non sai cos'è amare Napoli!' -