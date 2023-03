Ghostbusters: Legacy 2, Jason Reitman condivide una foto della caserma dei pompieri (Di mercoledì 1 marzo 2023) Jason Reitman ha condiviso una foto che lo ritrae accanto al regista, e co-sceneggiatore, Gil Kenan accanto al set di Ghostbusters: Legacy 2 che ricreerà gli spazi della caserma dei vigili del fuoco. Ghostbusters: Legacy 2 è stato annunciato da tempo e ora Jason Reitman ha aggiornato i fan della saga degli acchiappafantasmi condividendo una foto che lo ritrae accanto a Gil Kenan. Il co-sceneggiatore del capitolo precedente avrà l'incarico di regista del sequel e i due hanno posato sorridenti vicino alle scenografie che sono state create per portare in vita gli spazi della caserma dei pompieri. Il sequel ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 1 marzo 2023)ha condiviso unache lo ritrae accanto al regista, e co-sceneggiatore, Gil Kenan accanto al set di2 che ricreerà gli spazidei vigili del fuoco.2 è stato annunciato da tempo e oraha aggiornato i fansaga degli acchiappafantasmindo unache lo ritrae accanto a Gil Kenan. Il co-sceneggiatore del capitolo precedente avrà l'incarico di regista del sequel e i due hanno posato sorridenti vicino alle scenografie che sono state create per portare in vita gli spazidei. Il sequel ...

