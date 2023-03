GFVip 7 | Murgia torna su Ig e attacca Fiordelisi | ' Troppe cose ci sarebbero da dire su te'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Antonella, Edoardo, Micol, Murgia, Nikita, Oriana e… - MaryQuaranta96 : RT @BlissHoll: Fatevi una domanda se Tavassi a novembre era il preferito assoluto e al televoto di lunedì era poco prima della Murgia. È us… - svogliatu : RT @michicima: Nuova strategia di Edoardo Strusciarsi con tutte per dimostrare che è il suo modo di fare... A bello Peccato che settimana… - peachprinci : Ma quelli che accusano la Murgia di aver voluto dividere i donnalisi sono gli stessi che quando vengono traditi dal… - elisapuglia2 : RT @gicarestik2: Cara NICOLE MURGIA che dice di aver detto “fly down” volevo dirti che abbiamo i video , e al posto tuo al posto di giustif… -

rompe il silenzio Dopo l'eliminazione dal reality show Nicoleè tornata in possesso del suo account social. In una serie di stories su Instagram, l'ex gieffina ha mostrato il rientro in ...Nicolespara a zero contro Antonella Fiordelisi . Dopo essere stata eliminata dal Grande Fratello ... Oriana Marzoli e il gesto inaspettato al Gf Vip: 'Non siamo amiche...', panico in ...Giovedì sera assisteremo ad un faccia a faccia tra lae Antonella "Non ho mai detto che laè bella" E infatti hai detto peggio #pic.twitter.com/Z7dVGzPdJ0 Noemi 🐍 (@...

Nicole Murgia ha dovuto abbandonare il Grande Fratello Vip nel corso della puntata del 27 febbraio. L’attrice infatti, ha perso il televoto e ha dovuto salutare i compagni di avventura, ma è stata ...Al Gf Vip una domanda di Edoardo Tavassi a Davide Donadei su un tweet della sua ex manda su tutte le furie lo chef, che urla e piange ...