GF Vip7 | ritorno di fiamma tra Ivana Mrazova e Luca Onestini?

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Dopo la loro relazione passata,si sono ritrovati al GF Vip 7 e sembrano essersi riavvicinati sempre di più, colmando di speranze i fans della coppia, che negli ultimi giorni sono impazziti sui social. Nonostante la loro storia sia finita, i due ex sono rimasti in buoni rapporti e la loro interazione all’interno della Casa è sempre stata rispettosa, anche se sembra che delle cose irrisolte ci siano. GF Vip 7,: cosa sta succedendo? La partecipazione diin qualità di ex diha portato i due ad avvicinarsi ancora di più, tanto che durante una chiacchierata in Casa, il vippone si è lasciato andare ad una ...