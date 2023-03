GF VIP Nicole Murgia contro Antonella: ‘La verità verrà a galla’, cosa è successo tra le due (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il GF VIP continua a regalare sorprese, emozioni e colpi di scena ai telespettatori. Infatti, dopo esser stata eliminata ed aver festeggiato il proprio compleanno l’ormai ex gieffina Nicole Murgia ha voluto mettere, come si suol dire, i puntini sulle i rispetto all’avvicinamento con Edoardo Donnamaria avvenuto nel van. Circostanza quest’ ultima che Antonella Fiordelisi non ha visto di buon grado decidendo, una volta per tutte, di troncare, di mettere la parola fine alla propria storia con Edoardo. GF VIP, Edoardo Donnamaria in lacrime dopo la puntata di ieri: ‘Mi dispiace per Antonella’ GF VIP, l’avvicinamento tra Donnamaria e Nicole Murgia nel van Nella puntata andata in onda lo scorso lunedì si è fatta chiarezza su quanto avvenuto all’interno del tanto discusso van. Qui quattro ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il GF VIP continua a regalare sorprese, emozioni e colpi di scena ai telespettatori. Infatti, dopo esser stata eliminata ed aver festeggiato il proprio compleanno l’ormai ex gieffinaha voluto mettere, come si suol dire, i puntini sulle i rispetto all’avvicinamento con Edoardo Donnamaria avvenuto nel van. Circostanza quest’ ultima cheFiordelisi non ha visto di buon grado decidendo, una volta per tutte, di troncare, di mettere la parola fine alla propria storia con Edoardo. GF VIP, Edoardo Donnamaria in lacrime dopo la puntata di ieri: ‘Mi dispiace per’ GF VIP, l’avvicinamento tra Donnamaria enel van Nella puntata andata in onda lo scorso lunedì si è fatta chiarezza su quanto avvenuto all’interno del tanto discusso van. Qui quattro ...

