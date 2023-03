GF Vip | Luca Salatino | «Chi merita la finale» Poi confessione sull' Isola dei famosi

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 1 marzo 2023), ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne, ha partecipato all'ultima edizione del GF Vip, per poi decidere di lasciare definitivamente la casa più spiata d'Italia. Attualmente,si sta godendo la sua storia d'amore con Soraia Ceruti e oggi, a Tvpertutti.it, si racconta e commenta gli attuali protagonisti del reality show di Canale 5. Ciao, come stai? Partiamo col parlare della tua esperienza all'interno della casa del Gf vip. Intanto ti chiedo: ad oggi che cosa ha significato per te questo programma? Che cosa porti in più rispetto a prima? «Sicuramente è stata un'esperienza molto forte per me, soprattutto a livello interiore, cosa che non mi sarei mai aspettato perché pensavo di andare lì solo per sorridere, invece sono stato molto più malinconico e questo mi ha portato a capire quanto sono ...