GF Vip, la mamma di Edoardo Tavassi sgancia una bomba sugli autori (Di mercoledì 1 marzo 2023) NEWS TV. La mamma di Edoardo Tavassi attacca il GF Vip 7 e i suoi autori: "Il GF vuole un clima "peace and love" però: ogni puntata manda in onda almeno un'ora di liti e scontri". Ecco quindi che la madre del Vippone entra nella a difesa del figlio nella polemica del "van gate". Ecco cosa è successo e cosa ha detto lei sui social. Leggi anche: Soleil Sorge, brutta notizia per lei: cos'è successo Leggi anche: Diletta Leotta, brutte notizie per lei: colpito da un malore improvviso Il caso "Van Gate" Come si è potuto evincere dalle scorse puntate si apre il caso "van gate". I concorrenti del GF Vip quali Tavassi, Micol, Nicole Murgia ed Edoardo Donnamaria sono stati beccati nel van intenti a togliere i microfoni ambientali per non fare sentire alcune confidenze che avrebbero ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #MilanAtalanta, allo stadio saranno presenti la mamma di Elon Musk, Melissa Satta e Tsitsipas. Non solo, ecco tutt… - Livia65930598 : Segue la Murgia ma non ha ricambiato il followers a Dalila e Mamma Mandorla . Antonino sei uno sfigato devo dare ra… - FedeFeee : @chiccacri1 @Tere_92_ Purtroppo era l'unica sera in cui poteva essere recuperato buongiorno mamma. Ieri gf vip, dom… - GianpaoloPascu4 : @Iperborea_ Grazie al gf vip ho potuto conoscere una Donna una Mamma che non deve giustificarsi con nessuno perché… -