Gf Vip | Edoardo Donnamaria cosa ha detto ad Antonella Fiordelisi su Nicole Murgia? Il segreto che tutti conoscono

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Al Grande Fratello Vip , dopo quanto avvenuto nella puntata di lunedì scorso, è andato in scena un episodio in cuihanno discusso sulla bellezza di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Gf Vip, Daniele Dal Moro ha mentito su Antonella Fiordelisi? L'equivoco con Edoardo Donnamaria - vaintedom : Votate Nikita su questo sondaggio! #nikitapelizon GF Vip 7: Antonella, Edoardo, Nikita, Sarah o Tavassi, chi salvi?… - IlaPoli1992 : RT @Novella_2000: GF Vip 7 - Antonella, Edoardo, Nikita, Sarah o Tavassi, chi vuoi salvare? PARTECIPA AL SONDAGGIO #gfvip - Davide31709239 : Votiamo edo ?? - RosannaRipari : Edoardo Donnamaria si sfoga in cortiletto dopo la lite con Antonella Fiordelisi - Grande Fratello VIP | GFVIP 7:… -

Al Grande Fratello, dopo quanto avvenuto nella puntata di lunedì scorso, è andato in scena un episodio in cuiDonnamaria e Antonella Fiordelisi hanno discusso sulla bellezza di Nicole Murgia . Antonella ...Antonella Fiordelisi, Oriana Marzoli e il gesto inaspettato al Gf: 'Non siamo amiche...' Gfa Micol: 'Andiamo a vivere insieme, ti porterò la colazione a letto alle 6 del pomeriggio' ......quello che è accaduto ieri in puntata al GF, Donnamaria si è confrontato con Antonella rispetto ai video mostrati da Signorini in diretta. Il riferimento è agli atteggiamenti ambigui tra...

La madre di Edoardo Tavassi, sui social lascia intendere che gli autori usano il van e ciò che accade lì dentro a loro piacimento ...Al Grande Fratello Vip, dopo quanto avvenuto nella puntata di lunedì scorso, è andato in scena un episodio in cui Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno discusso sulla ...