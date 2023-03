GF Vip 7, Sarah Altobello dichiara: “Fuori non parlerò con Attilio” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Questa settimana una delle concorrenti del GF Vip 7 che dovrà affrontare le sue sorti al televoto è Sarah Altobello, la vippona infatti si trova in nomination e questa condizione fa sorgere in lei dubbi e timori. Essendo in competizione con dei concorrenti molto forti, teme di dover abbandonare presto il gioco, dunque ha iniziato a riflettere su come si comporterà una volta uscita dalla Casa, fino a quando Daniele Dal Moro le ha posto una domanda riguardo i suoi rapporti con Attilio Romita. GF Vip 7, Sarah Altobello e Attilio Romita non si frequenteranno più? Daniele ha chiesto alla gieffina quali fossero le sue intenzioni con il vippone eliminato e si è detto convinto che quando Sarah rivedrà Attilio, riuscirà a ridimensionare ciò che le ha fatto, e ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 1 marzo 2023) Questa settimana una delle concorrenti del GF Vip 7 che dovrà affrontare le sue sorti al televoto è, la vippona infatti si trova in nomination e questa condizione fa sorgere in lei dubbi e timori. Essendo in competizione con dei concorrenti molto forti, teme di dover abbandonare presto il gioco, dunque ha iniziato a riflettere su come si comporterà una volta uscita dalla Casa, fino a quando Daniele Dal Moro le ha posto una domanda riguardo i suoi rapporti conRomita. GF Vip 7,Romita non si frequenteranno più? Daniele ha chiesto alla gieffina quali fossero le sue intenzioni con il vippone eliminato e si è detto convinto che quandorivedrà, riuscirà a ridimensionare ciò che le ha fatto, e ...

