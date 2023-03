GF Vip 7, produzione smascherata dai concorrenti: c’è davvero un cellulare in Casa? (Di mercoledì 1 marzo 2023) Da qualche settimana è scoppiato un altro caso nella settima edizione del Grande Fratello Vip. I riferimenti su un presunto cellulare iniziano ad essere molti ed ecco che i telespettatori si sono insospettiti. C’è davvero un cellulare in Casa? Alcuni inquilini non si sarebbero curati delle telecamere e avrebbero ammesso l’esistenza di un mezzo di comunicazione con l’esterno. Tuttavia, in queste ore sono spuntati nuovi retroscena che chiarirebbero la questione. Grande Fratello Vip 7: un cellulare in Casa? Circa una ventina di giorni fa, un video aveva fatto il giro del web. Le immagini avevano mostrato strani movimenti in Casa, a tal punto da spingere a pensare che qualcuno stesse nascondendo qualcosa. L’episodio si è poi ripetuto qualche giorno dopo, facendo nascere ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 1 marzo 2023) Da qualche settimana è scoppiato un altro caso nella settima edizione del Grande Fratello Vip. I riferimenti su un presuntoiniziano ad essere molti ed ecco che i telespettatori si sono insospettiti. C’èunin? Alcuni inquilini non si sarebbero curati delle telecamere e avrebbero ammesso l’esistenza di un mezzo di comunicazione con l’esterno. Tuttavia, in queste ore sono spuntati nuovi retroscena che chiarirebbero la questione. Grande Fratello Vip 7: unin? Circa una ventina di giorni fa, un video aveva fatto il giro del web. Le immagini avevano mostrato strani movimenti in, a tal punto da spingere a pensare che qualcuno stesse nascondendo qualcosa. L’episodio si è poi ripetuto qualche giorno dopo, facendo nascere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alexmagnicxc : @MascalReturned Non ho la presunzione di essere mitico o bravo o chi sa cosa . La centoxcento è di tutti La produz… - FedeFeee : @chiccacri1 @Tere_92_ Purtroppo era l'unica sera in cui poteva essere recuperato buongiorno mamma. Ieri gf vip, dom… - lagattaeris : @JJLisa90 @theblondes4 @SBruganelli Questa è la lettera che ho mandato a Codacons più di così nn so che fare È una… - MauroLeonardi82 : @_soleilandia_ Gf vip mi sa che è finito.... troppo 200 giorni condotti così male dalla produzione hanno esagerato in tutto.... - brekbia : RT @red_simmy: Oltre a prendere per il sedere il pubblico, che li fa'andare avanti guadagnando ?? io non capisco come la produzione permetta… -