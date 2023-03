Gf Vip 7 | Nicole Murgia attacca Antonella Fiordelisi | “Cara Vittimella | troppe cose ci sarebbero da dire su di te ma…”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsaeChia : #GfVip 7, Nicole Murgia attacca Antonella Fiordelisi: “Cara Vittimella, troppe cose ci sarebbero da dire su di te m… - DonnaGlamour : GF Vip, Nicole Murgia furiosa contro Antonella: “Tante cose da dire su di te, la verità verrà a galla” - infoitcultura : Nicole Murgia, il gesto dei VIP dopo la sua eliminazione - fanpage : Tornata a casa dopo essere stata eliminata dal GF VIP, Nicole Murgia ha dedicato una Ig story ad Antonella Fiordeli… - giuseppe_alto : 'Nicole Murgia non c'entra, la colpa è esclusivamente di Edoardo'. Antonella Fiordelisi si era scagliata contro Don… -

Caos tra il pubblico, cosa è successo durante la puntata Gf, Giulia Salemi e il tweet (al ... tra cui Edoardo Tavassi , Micol Incorvaia , Edoardo Donnamaria eMurgia (ora eliminata), e che ...Ascolta questo articolo Il Grande Fratelloquest'anno non smette veramente di rivelare sorprese. Mai come quest'anno la stagione è ... nel frattemo le Donnalisi hanno incontratoMurgia, ...... è andato in scena un episodio in cui Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno discusso sulla bellezza diMurgia . Antonella Fiordelisi, Oriana Marzoli e il gesto inaspettato al Gf: ...

Nicole Murgia dopo il GFVip attacca Antonella: Quante cose avrei da dire, la verità salirà a galla Fanpage.it

Dopo il GF Vip, Nicole Murgia è tornata sui social e si è scagliata contro Antonella Fiordelisi: il motivo e le accuse.Il VIP, a conoscenza del voto ricevuto dal suo compagno chiede spiegazioni a riguardo, e tra i due, scoppia un forte faccia a faccia ...