Gf Vip 7 | “magia dal primo giorno” tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini? La risposta di Alfonso Signorini

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Durante la trentasettesima puntata del Grande Fratello Vip 7 il conduttoreha mostrato ai concorrenti il bacio tra. Chiamato a centro studio, l’hair stylist ha rivelato: Siccome sono uscito, mi posso sbilanciare. Il bacio tra me ec’è già stato nella sauna ed era quella famosa parola che le avevo mandato. Dopo cinque mesi avevo capito come funzionava e ci siamo nascosti, quindi non è stato ripreso. Quindiha aggiunto: E’ vero chenon sta più con il fidanzato, è tornata single e ci terrebbe ad approfondire il discorso con te. E’ chiaro che tutto è prematuro, però qualche possibilità da parte tua, di instaurare un legame sentimentale con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsaeChia : #GfVip 7, “magia dal primo giorno” tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini? La risposta di Alfonso Signorini - raffalm7 : @mareluna2022 PAROLE SANTE!!!! ???????? lo schifo che dice la loro protetta perché non lo mostrano? Le sue parole vengo… -

... Caro Alfonso, all'interno di questo GFche - ahinoi - di certo non si fa ricordare per i ...non hanno avuto modo di viversi all'interno del programma ma hanno saputo dar ascolto a quella...... che accenna un timido sorriso mentre stava in compagnia di amici, in casa di un'amica stretta,... che intrattiene gli ospiti 'tra uno spettacolo di ipnosi e un paio di trucchi di' scrive La ...Mattatore Teo Mammuccari , ex conduttore delle Iene, che ha intrattenuto gli ospiti,e meno, grandi e bambini, con uno spettacolo di ipnosi e qualche trucco didei suoi. Ilary Blasi, lo ...

Gf Vip 7, il pensiero di Alfonso Signorini su Antonino e Ginevra Isa e Chia

Le parole di Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip 7, sul rapporto tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini ...Dopo l’eliminazione dal Gf Vip, Antonino Spinalbese è ritornato sui social pubblicando un video che ha emozionato i fan.