Gf Vip 7 | l’ira di Davide Donadei contro Edoardo Tavassi | “Stai cag*ndo fuori dal vaso!” Poi scoppia in lacrime

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 1 marzo 2023) È stata una puntata alquanto movimentata non solo per i Donnalisi quella andata in onda lunedì sera, ma a un certo punto anche per. Durante la lettura dei tweet,è venuto a conoscenza di un commento postato da Chiara Rabbi, sua ex fidanzata, che l’ha mandato in crisi. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nonché sua scelta, ha espresso tutta la sua solidarietà nei confronti di Antonella Fiordelisi per quanto accaduto conDonnamaria, lasciando intendere di aver vissuto la stessa situazione con il Vippone: Benvenuta nel club Anto. Fatti consolare ora dai tuoi amici che sanno sicuramente come affrontare l’argomento. Nel corso dei mesi, infatti, la Rabbi ha fatto spesso intuire di essere stata tradita dapiù volte (e no solo con l’ex allieva di Amici Arianna ...