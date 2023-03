GF Vip 7, la rabbia di Davide Donadei contro Edoardo Tavassi: “Stai cag*ndo fuori dal vaso!” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Qualche ora fa nella Casa del Grande Fratello Vip 7 il solitamente calmo Davide Donadei ha letteralmente perso le staffe contro Edoardo Tavassi. L’ex tronista di Uomini e Donne è arrivato a urlare, alzando di molto i toni, e poi è scoppiato in un pianto disperato, nascondendosi sotto una coperta. A scatenare il tutto, le spiegazioni chieste da Tavassi a Davide Donadei in merito a un messaggio social scritto dall’ex di lui, Chiara Rabbi, e letto da Giulia Salemi al termine dell’ultima diretta del GF Vip 7. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa scriveva la Rabbi nella frecciatina rivolta all’ex Davide Donadei, che quest’ultimo non ha affatto apprezzato. GF Vip, la frecciatina di Chiara Rabbi a Davide ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 1 marzo 2023) Qualche ora fa nella Casa del Grande Fratello Vip 7 il solitamente calmoha letteralmente perso le staffe. L’ex tronista di Uomini e Donne è arrivato a urlare, alzando di molto i toni, e poi è scoppiato in un pianto disperato, nascondendosi sotto una coperta. A scatenare il tutto, le spiegazioni chieste dain merito a un messaggio social scritto dall’ex di lui, Chiara Rabbi, e letto da Giulia Salemi al termine dell’ultima diretta del GF Vip 7. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa scriveva la Rabbi nella frecciatina rivolta all’ex, che quest’ultimo non ha affatto apprezzato. GF Vip, la frecciatina di Chiara Rabbi a...

