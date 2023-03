GF Vip 7, Guendalina Tavassi difende il fratello e commenta la questione Van Gate (Di mercoledì 1 marzo 2023) Guendalina Tavassi, invitata al talk social condotto da Sophie Codegoni, Casa Chi, ha parlato della storia d’amore tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia e successivamente è intervenuta a proposito del Van Gate. L’ex naufraga ha appoggiato il comportamento di suo fratello, difendendo a spada tratta il suo percorso nel reality. GF Vip, Guendalina Tavassi si esprime sul Van Gate e sugli Incorvassi La Tavassi ha sostenuto Edoardo e Micol riguardo alla questione del Van affermando: “Loro hanno sbagliato a fare questa cosa, ma anche a me è capitato di essere al GF e cercare in qualche modo di dire qualcosa anche di privato che non c’entra niente con il GF. E mi capitava magari di andare in bagno a ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 1 marzo 2023), invitata al talk social condotto da Sophie Codegoni, Casa Chi, ha parlato della storia d’amore tra Edoardoe Micol Incorvaia e successivamente è intervenuta a proposito del Van. L’ex naufraga ha appoggiato il comportamento di suondo a spada tratta il suo percorso nel reality. GF Vip,si esprime sul Vane sugli Incorvassi Laha sostenuto Edoardo e Micol riguardo alladel Van affermando: “Loro hanno sbagliato a fare questa cosa, ma anche a me è capitato di essere al GF e cercare in qualche modo di dire qualcosa anche di privato che non c’entra niente con il GF. E mi capitava magari di andare in bagno a ...

