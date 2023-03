Gf Vip 7 | Edoardo Donnamaria in crisi si consola tra le braccia di Micol | Non posso pensare di uscire da qua così

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 1 marzo 2023)disperato in giardino, arrivaIncorvaia perrlo dopo la gravissima puntata L'ultima puntata del Grande Fratello Vip non è stata per nulla facile per. Insieme aIncorvaia, Tavassi e la Murgia, i quattro hanno passato una notte nel Van staccando i microfoni e sentendosi liberi di parlare di chiunque a ruota libera. A tradirli, il microfono diche era rimasto accesso. Come punizione il Grande Fratello li spedisce tutti e quattro al televoto e, a pagarne le conseguenze, è la Murgia che abbandona per sempre la casa: non prima di una rivelazione scottante. Alfonso Chiede in puntata se quella sera nel Van le mani erano tutte al loro posto. Nicole confessa subito che...