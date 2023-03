Germania: occupazione continua a crescere +0,2% a gennaio 2023 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Wiesbaden, 1 mar. (Adnkronos) - A gennaio 2023, circa 45,5 milioni di persone residenti in Germania avevano un'occupazione. Secondo i calcoli provvisori dell'Ufficio federale di statistica Destatis, il numero destagionalizzato di persone occupate è aumentato di 72.000 unità (+0,2%) rispetto al mese precedente. A dicembre 2022, il numero destagionalizzato di persone occupate è aumentato di 28.000 unità (+0,1%) rispetto al mese precedente. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Wiesbaden, 1 mar. (Adnkronos) - A, circa 45,5 milioni di persone residenti inavevano un'. Secondo i calcoli provvisori dell'Ufficio federale di statistica Destatis, il numero destagionalizzato di persone occupate è aumentato di 72.000 unità (+0,2%) rispetto al mese precedente. A dicembre 2022, il numero destagionalizzato di persone occupate è aumentato di 28.000 unità (+0,1%) rispetto al mese precedente.

