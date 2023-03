Germania: il governo vuole vietare le pubblicità diretta ai bimbi di merendine, patine e altri cibi insalubri (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il ministro tedesco per l’Agricoltura e l’alimentazione, Cem Özdemir (Verdi) ha annunciato di voler vietare in futuro la pubblicità indirizzata ai bambini di patatine, cioccolata od ogni altra merendina iper-zuccherata, grassa o salata. Il divieto dovrà valere per spot in tutte le emissioni audio-televisive e piattaforme web come YouTube, dalle 6 di mattina alle 23 di sera. L’ampia fascia oraria viene giustificata con la considerazione che i giovanissimi, oltre ai cartoni animati, guardano alla tv anche molti show per la famiglia e partite di football la sera. Nei piani del ministero tedesco dovrà essere vietata anche tutta la pubblicità diretta ai più piccoli di alimenti spazzatura in riviste, giornali od opuscoli. Lo stesso dicasi per lo sponsoring nonché per tutta la cartellonistica fino ad un arco di 100 metri da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il ministro tedesco per l’Agricoltura e l’alimentazione, Cem Özdemir (Verdi) ha annunciato di volerin futuro laindirizzata ai bambini di patatine, cioccolata od ogni altra merendina iper-zuccherata, grassa o salata. Il divieto dovrà valere per spot in tutte le emissioni audio-televisive e piattaforme web come YouTube, dalle 6 di mattina alle 23 di sera. L’ampia fascia oraria viene giustificata con la considerazione che i giovanissimi, oltre ai cartoni animati, guardano alla tv anche molti show per la famiglia e partite di football la sera. Nei piani del ministero tedesco dovrà essere vietata anche tutta laai più piccoli di alimenti spazzatura in riviste, giornali od opuscoli. Lo stesso dicasi per lo sponsoring nonché per tutta la cartellonistica fino ad un arco di 100 metri da ...

