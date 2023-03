Georgian Cimpeanu, chi è il nuovo fidanzato di Elisabetta Canalis? (Di mercoledì 1 marzo 2023) Georgian Cimpeanu è il nuovo fidanzato di Elisabetta Canalis! La ex velina ha posto fine al suo matrimonio con l’ormai ex marito Brian Perri, padre di sua figlia Skyler Eva. Ma cosa sappiamo della sua nuova fiamma? Leggi anche: Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri si sono lasciati? Beccata con un altro La dolce... Leggi su donnapop (Di mercoledì 1 marzo 2023)è ildi! La ex velina ha posto fine al suo matrimonio con l’ormai ex marito Brian Perri, padre di sua figlia Skyler Eva. Ma cosa sappiamo della sua nuova fiamma? Leggi anche:e il marito Brian Perri si sono lasciati? Beccata con un altro La dolce...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : “Elisabetta Canalis passa la notte con Georgian Cimpeanu”, con Brian Perri sembra davvero finita - infoitcultura : Elisabetta Canalis, il nuovo fidanzato è Georgian Cimpeanu - palermomaniait : Matrimonio in crisi per Elisabetta Canalis, paparazzata a Milano con il campione di kickboxing Georgian Cimpeanu -… - fanpage : Tra Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu, amico e compagno di allenamenti, sembra esserci in comune ben di più ch… - occhio_notizie : Tra Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu, amico e compagno di allenamenti, sembra esserci qualcosa di tenero: i d… -