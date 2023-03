Genova, scuola evacuata per una fuga di gas: una ragazza intossicata (Di mercoledì 1 marzo 2023) Nella mattinata di oggi, 1 marzo, la succursale dell’Istituto tecnico professionale di Chiavari (Genova) è stata evacuata a causa di una fuga di gas. Centinaia gli studenti che sono stati constretti a uscire fuori dalla scuola, insieme ai docenti. Una studentessa è stata portata in ospedale per intossicazione. Già lunedì, nell’istituto risultavano inagibili otto classi per allagamento, a causa della rottura di un tubo del riscaldamento. Dopo l’evacuazione, sul posto sono giunti i tecnici della Città metropolitana per verificare le problematiche che hanno causato sia l’allagamento sia la figa di gas. Leggi su tpi (Di mercoledì 1 marzo 2023) Nella mattinata di oggi, 1 marzo, la succursale dell’Istituto tecnico professionale di Chiavari () è stataa causa di unadi gas. Centinaia gli studenti che sono stati constretti a uscire fuori dalla, insieme ai docenti. Una studentessa è stata portata in ospedale per intossicazione. Già lunedì, nell’istituto risultavano inagibili otto classi per allagamento, a causa della rottura di un tubo del riscaldamento. Dopo l’evacuazione, sul posto sono giunti i tecnici della Città metropolitana per verificare le problematiche che hanno causato sia l’allagamento sia la figa di gas.

