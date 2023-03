Vai agli ultimi Twett sull'argomento... oknosureddit : Genova, 23enne affetta da tumore al cuore fonda un'associazione -

Così, Sofia ha iniziato le cure, prima a, poi al Niguarda di Milano e successivamente in un ... Vorrei vivere ancora una giornata così', ha concluso la. TI POTREBBE INTERESSAREArte, per motivi di sicurezza, ha deciso che l'accesso alla villa verrà consentito a un ...Novembre 2020 Author Redazione I Carabinieri di Borghetto Santo Spirito hanno arrestato ieri un...... anche per quei 44 minuti alla grande acontro i campioni del mondo del Sudafrica, ma una ... L'ottimismo non manca alAlessandro Fusco, mediano di mischia della nazionale di rugby che ...

Genova, 23enne affetta da tumore al cuore fonda un'associazione: "Mai più sentenze di morte come la mia" TGCOM

Una 23enne di Genova, Sofia Sacchitelli, studentessa di Medicina al quinto anno, è affetta da una rara malattia: un angiosarcoma cardiaco, un tumore al cuore molto aggressivo. Nel tempo da vivere che ...Genova, l’associazione della 23enne. I sogni: «Credo nel destino. Sono al quinto anno di Medicina e vorrei tanto laurearmi». Le domande: «Ho chiesto alla mia oncologa perché proprio a me. “Solo sfiga” ...