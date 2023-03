(Di mercoledì 1 marzo 2023) Ilbloccato in aeroporto a causa deldecollerà14.30 per. Come riportato da TeleNord, la squadra di Gilardino non è potuta partite in mattinata a causa del forte vento che ...

La situazione Ilè rimasto in hotel, adiacente all'aeroporto e alle 14.30 decollerà il volo per Cagliari. Se la situazione non si fosse risolta in tempo si era pensato a un trasferimento in ...Ilvola battendo a Marassi per 3 - 0 la Spal in un match che si èsolo nel secondo tempo con il gol di Dragusin al 77', mentre al 90 +3' c'è il gol del raddoppio messo a segno da ......2002 sta trovando continuità e prestazioni con il. E proprio con i rossoblu, nell'ultimo match a Marassi contro la Spal , a 13' dalla fine ha trovato il gol (secondo di fila) euna ...

Genoa, sbloccato il volo fermo per maltempo: alle 14.30 il decollo per Cagliari La Gazzetta dello Sport

Nel 2013-14, il Genoa fece visita al Cagliari e l’attuale tecnico ospite Gilardino segnò a Is Arenas: ma la spuntarono i rossoblù di casa SAU MATTATORE. Stasera Cagliari-Genoa. Torniamo indietro al ca ...La squadra di Ranieri si affida a Lapadula e i liguri non battono gli avversari da 19 anni. Il pronostico e le quote di Cagliari-Genoa ...