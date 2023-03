Genoa, il vento blocca il volo per Cagliari: Grifone fermo in Liguria (Di mercoledì 1 marzo 2023) Un inatteso contrattempo si è abbattuto sul Genoa. La squadra rossoblù, impegnata questa sera a Cagliari nel turno infrasettimanale de... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 1 marzo 2023) Un inatteso contrattempo si è abbattuto sul. La squadra rossoblù, impegnata questa sera anel turno infrasettimanale de...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Troppo vento a Genova, il Genoa non riesce a decollare per Cagliari - infoitsport : Vento al “Colombo”, il Genoa posticipa il volo per Cagliari - infoitsport : Telenord: vento forte, il Genoa non è partito in aereo per Cagliari - AntonyMura : @EryCorona90 Se ti può far stare tranquilla il Genoa con Valeri ad arbitrare ha perso 11 delle 17 partite totali. P… - pianetagenoa : Telenord: vento forte, il Genoa non è partito in aereo per Cagliari - -