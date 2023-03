Generatori Elettrici Ucraina: consegnati a Kiev i 108 generatori donati da Alternativa Popolare e Unicusano – VIDEO (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il Presidente Paoli Alli ha consegnato, nella giornata di ieri, ben 108 generatori Elettrici donati da Alternativa Popolare e Unicusano a supporto della popolazione Ucraina. generatori Elettrici Ucraina, consegnati al sindaco di Kiev, Vitali Klitschko L’acquisto di generatori Elettrici da parte di Unicusano e Alternativa Popolare rientra nella campagna #GeneratorsOfHope, lanciata nel mese di gennaio ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il Presidente Paoli Alli ha consegnato, nella giornata di ieri, ben 108daa supporto della popolazioneal sindaco di, Vitali Klitschko L’acquisto dida parte dirientra nella campagna #GeneratorsOfHope, lanciata nel mese di gennaio ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Giorgia #Meloni: 'Nessuno dice che noi in Ucraina abbiamo portato i generatori elettrici. C'è gente che rischia di… - redazioneTN : RT @isatovaglieri: Che euro-figuraccia a #Lione! Diplomatici lasciati a piedi se non fosse stato per i generatori #diesel utilizzati per ri… - Giorgio06990736 : RT @isatovaglieri: Che euro-figuraccia a #Lione! Diplomatici lasciati a piedi se non fosse stato per i generatori #diesel utilizzati per ri… - Lega_gruppoID : RT @isatovaglieri: Che euro-figuraccia a #Lione! Diplomatici lasciati a piedi se non fosse stato per i generatori #diesel utilizzati per ri… - alexdvx : RT @isatovaglieri: Che euro-figuraccia a #Lione! Diplomatici lasciati a piedi se non fosse stato per i generatori #diesel utilizzati per ri… -