Gender | Meloni | ' maschile e femminile radicati nei corpi | dato incontrovertibile'

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Oggi si rivendica il diritto unilaterale di proclamarsi donna oppure uomo al di là di qualsiasi percorso, chirurgico, farmacologico e anche amministrativo. maschile e femminile sono radicati nei corpi ed è un dato incontrovertibile. Tutto questo andrà a discapito delle donne? Credo proprio di sì: oggi per essere donna, si pretende che basti proclamarsi tale, nel frattempo si lavora a cancellarne il corpo, l'essenza, la differenza. Le donne sono le prime vittime dell'ideologia Gender. La pensano così anche molte femministe". Lo dice Giorgia Meloni in un'intervista rilasciata al settimanale Grazia in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

