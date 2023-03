Gender, la presidente di Arcilesbica d’accordo con Meloni: «Danneggia le donne». E subito la insultano (Di mercoledì 1 marzo 2023) La presidente di Arcilesbica, Cristina Gramolini, si è detta «d’accordo con Giorgia Meloni sul fatto che dare la possibilità a un uomo di dichiararsi donna, al di là di qualsiasi percorso chirurgico, farmacologico e amministrativo, danneggi le donne». La presa di posizione ha scatenato reazioni furiose nel mondo Lgbt, dove in molti, sui social, si sono affrettati a darle della Terf, l’acronimo di trans-exclusionary radical feminist (femminista radicale che esclude le trans), appioppato a chiunque si permetta di fare affermazioni del genere e brandito, come avvenne anche per J. K. Rowling, contro le femministe che non si piegano ai diktat Gender. Cos’ha detto il premier su Gender e donne In un’intervista a Grazia, rilasciata in vista della Giornata ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ladi, Cristina Gramolini, si è detta «con Giorgiasul fatto che dare la possibilità a un uomo di dichiararsi donna, al di là di qualsiasi percorso chirurgico, farmacologico e amministrativo, danneggi le». La presa di posizione ha scatenato reazioni furiose nel mondo Lgbt, dove in molti, sui social, si sono affrettati a darle della Terf, l’acronimo di trans-exclusionary radical feminist (femminista radicale che esclude le trans), appioppato a chiunque si permetta di fare affermazioni del genere e brandito, come avvenne anche per J. K. Rowling, contro le femministe che non si piegano ai diktat. Cos’ha detto il premier suIn un’intervista a Grazia, rilasciata in vista della Giornata ...

