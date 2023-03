GdS – Juve-Zaniolo: la pista è ancora viva. Piace anche Frattesi (Di mercoledì 1 marzo 2023) 2023-02-28 01:28:49 L’autorevole Gazzetta dello Sport: L’ex fantasista della Roma, ora al Galatasaray, è finito nuovamente nei radar della nuova dirigenza insieme al centrocampista del Sassuolo La Juventus non sa ancora se il prossimo anno sarà in Champions oppure no. Ma alla Continassa non restano fermi. Continuano, infatti, i confronti tra il nuovo responsabile dell’area sport Francesco Calvo, il d.s. Federico Cherubini e i collaboratori più stretti. L’orientamento, stando a quanto filtra dagli ultimi colloqui, resta quello di ringiovanire e italianizzare la rosa. Non a caso in cima alla lista dei rinforzi per il 2023-24 figura sempre il nome di Davide Frattesi, 23enne centrocampista del Sassuolo nel giro della Nazionale del c.t. Roberto Mancini. Ma c’è anche un altro ex ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 1 marzo 2023) 2023-02-28 01:28:49 L’autorevole Gazzetta dello Sport: L’ex fantasista della Roma, ora al Galatasaray, è finito nuovamente nei radar della nuova dirigenza insieme al centrocamdel Sassuolo Lantus non sase il prossimo anno sarà in Champions oppure no. Ma alla Continassa non restano fermi. Continuano, infatti, i confronti tra il nuovo responsabile dell’area sport Francesco Calvo, il d.s. Federico Cherubini e i collaboratori più stretti. L’orientamento, stando a quanto filtra dagli ultimi colloqui, resta quello di ringiovanire e italianizzare la rosa. Non a caso in cima alla lista dei rinforzi per il 2023-24 figura sempre il nome di Davide, 23enne centrocamdel Sassuolo nel giro della Nazionale del c.t. Roberto Mancini. Ma c’èun altro ex ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... forumJuventus : #JuveTorino, le pagelle dei giornali. GdS: 'Kostic moto perpetuo e due assist. Fagioli cresce e serve Vlahovic per… - Fprime86 : RT @forumJuventus: #JuveTorino, le pagelle dei giornali. GdS: 'Kostic moto perpetuo e due assist. Fagioli cresce e serve Vlahovic per la tr… - francescoceccot : RT @forumJuventus: #JuveTorino, le pagelle dei giornali. GdS: 'Kostic moto perpetuo e due assist. Fagioli cresce e serve Vlahovic per la tr… - msgiusi : RT @forumJuventus: #JuveTorino, le pagelle dei giornali. GdS: 'Kostic moto perpetuo e due assist. Fagioli cresce e serve Vlahovic per la tr… - dariodegrandis1 : RT @forumJuventus: #JuveTorino, le pagelle dei giornali. GdS: 'Kostic moto perpetuo e due assist. Fagioli cresce e serve Vlahovic per la tr… -