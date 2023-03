Gazzetta – Inter, Lukaku in prestito dal Chelsea anche nel 2023-2024? Il punto (Di mercoledì 1 marzo 2023) 2023-02-28 14:48:15 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dalla rosea: Il belga lascerà l’Inter il 30 giugno per tornare al Chelsea, ma in Inghilterra sono certi che l’attaccante non farà parte della rosa dei Blues del prossimo anno. Tuchel però non c’è più e Potter è ancora senza un centravanti di ruolo… “Lukaku oggi è del Chelsea: al termine della stagione tornerà lì e poi si aprirà uno scenario nuovo e vedremo cosa fare. Lui vuole restare, vedremo se sarà il caso di poter negoziare un suo ritorno con noi”. Le parole di lunedì di Giuseppe Marotta hanno riportato all’attualità il prestito dell’attaccante belga, per il quale l’Inter ha già un accordo di massima con il club inglese per un rinnovo annuale. Finché non ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 1 marzo 2023)-02-28 14:48:15 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dalla rosea: Il belga lascerà l’il 30 giugno per tornare al, ma in Inghilterra sono certi che l’attaccante non farà parte della rosa dei Blues del prossimo anno. Tuchel però non c’è più e Potter è ancora senza un centravanti di ruolo… “oggi è del: al termine della stagione tornerà lì e poi si aprirà uno scenario nuovo e vedremo cosa fare. Lui vuole restare, vedremo se sarà il caso di poter negoziare un suo ritorno con noi”. Le parole di lunedì di Giuseppe Marotta hanno riportato all’attualità ildell’attaccante belga, per il quale l’ha già un accordo di massima con il club inglese per un rinnovo annuale. Finché non ...

