Gattinoni rieletto presidente Federazione Turismo Organizzato

Francoè statopresidente della Federazione Turismo Organizzato di Confcommercio per un nuovo mandato quadriennale. L'Assemblea dei soci ieri sera ha infatti votato i 14 membri del ...- Continua il Consigliere regionale - Se sarò, mi prenderò sin da subito l'impegno, di ...project pubblico privato classico e non quella del project leasing come proposto dal Sindaco...Francoè statopresidente della Federazione Turismo Organizzato di Confcommercio per un nuovo mandato quadriennale. L'Assemblea dei soci ieri sera ha infatti votato i 14 membri del ...

Franco Gattinoni rieletto presidente di Fto per quattro anni TTG Italia

Franco Gattinoni è stato rieletto presidente della Federazione Turismo Organizzato di Confcommercio per un nuovo mandato quadriennale. L’Assemblea dei soci ieri sera ha infatti votato i 14 membri del ...