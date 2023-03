Gas: chiude in lieve rialzo a 47 euro ad Amsterdam (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il prezzo del gas è in leggero aumento alla fine della seduta ad Amsterdam. Qui il contratto di riferimento Ttf ha chiuso la seduta in rialzo dello 0,9% a 47,08 euro al megawattora. . 1 marzo 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il prezzo del gas è in leggero aumento alla fine della seduta ad. Qui il contratto di riferimento Ttf ha chiuso la seduta indello 0,9% a 47,08al megawattora. . 1 marzo 2023

