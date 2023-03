Futura, Tommaso Venturelli inaugura il nuovo progetto con “Tutta la notte” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ho conosciuto Tommaso Venturelli durante il progetto FIAT Music e l’ho scelto e portato ad esibirsi prima di Jovanotti al Forum di Assago. Mi piace da sempre la delicatezza anche compositiva di questo ragazzo. Dopo un periodo di silenzio, mi ha annunciato di aver iniziato il nuovo progetto Futura, ispirato chiaramente dalla canzone di Lucio Dalla. Così mi sono collegato con lui durante la diretta We Have a Dream del martedì sera, dove mi ha raccontato e abbiamo visto il video “Tutta la notte”. Ecco una sua breve bio: Tommaso Venturelli nasce a Forlì nel 1997. Si avvicina al mondo della musica imparando a suonare la chitarra, alla quale affianca lo studio della voce. Tommaso è un osservatore ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ho conosciutodurante ilFIAT Music e l’ho scelto e portato ad esibirsi prima di Jovanotti al Forum di Assago. Mi piace da sempre la delicatezza anche compositiva di questo ragazzo. Dopo un periodo di silenzio, mi ha annunciato di aver iniziato il, ispirato chiaramente dalla canzone di Lucio Dalla. Così mi sono collegato con lui durante la diretta We Have a Dream del martedì sera, dove mi ha raccontato e abbiamo visto il video “la”. Ecco una sua breve bio:nasce a Forlì nel 1997. Si avvicina al mondo della musica imparando a suonare la chitarra, alla quale affianca lo studio della voce.è un osservatore ...

