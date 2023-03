Furbetti del reddito di cittadinanza salvati dalla legge di Bilancio? La mossa del Terzo Polo per ripristinare le sanzioni (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il Partito democratico aveva presentato un’interpellanza al ministro della Giustizia Carlo Nordio, il Terzo Polo, tramite un emendamento al ddl sulla procedibilità d’ufficio in commissione Giustizia della Camera, prova a rimediare a una stortura della legge di Bilancio 2023. Stiamo parlando del capitolo della Manovra con cui il governo Meloni cancella il reddito di cittadinanza, a partire dal 2024. Abrogando i primi 13 articoli del decreto legge 4/2019, quello istitutivo del reddito, vengono eliminate anche le norme che puniscono i cosiddetti Furbetti del reddito. Nello specifico, stralciando l’articolo 7, che definisce il reato di indebita appropriazione del reddito, le pene per chi ha presentato ... Leggi su open.online (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il Partito democratico aveva presentato un’interpellanza al ministro della Giustizia Carlo Nordio, il, tramite un emendamento al ddl sulla procedibilità d’ufficio in commissione Giustizia della Camera, prova a rimediare a una stortura delladi2023. Stiamo parlando del capitolo della Manovra con cui il governo Meloni cancella ildi, a partire dal 2024. Abrogando i primi 13 articoli del decreto4/2019, quello istitutivo del, vengono eliminate anche le norme che puniscono i cosiddettidel. Nello specifico, stralciando l’articolo 7, che definisce il reato di indebita appropriazione del, le pene per chi ha presentato ...

