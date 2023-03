Fuga da San Siro, l'Inter sceglie Assago per il nuovo stadio (Di mercoledì 1 marzo 2023) Non lontano da dove fa canestro l'Olimpia, altro simbolo di Milano. Nella zona sud - ovest dell'area metropolitana dove scorre placido il Naviglio Pavese e rombano le auto dall'A7 e dalla Tangenziale ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 1 marzo 2023) Non lontano da dove fa canestro l'Olimpia, altro simbolo di Milano. Nella zona sud - ovest dell'area metropolitana dove scorre placido il Naviglio Pavese e rombano le auto dall'A7 e dalla Tangenziale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Fuga da San Siro, l'Inter sceglie Assago per il nuovo stadio: Fuga da San Siro, l'Inter sceglie Assago per il nuovo… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Fuga da San Siro, l'#Inter sceglie #Assago per il nuovo stadio - Gazzetta_it : Fuga da San Siro, l'#Inter sceglie #Assago per il nuovo stadio - Giorno_Milano : I club preparano la fuga da San Siro: Milan alla Maura, Inter fuori Milano - infoitsport : I club preparano la fuga da San Siro: Milan alla Maura, Inter fuori Milano -