Frontex | ' Sono gli Stati che definiscono cos' è operazione di ricerca e salvataggio'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Sette ore sono trascorse tra l'avvistamento del barcone carico di migranti e il suo naufragio a cento metri dalla c… - Deon_Sergio : RT @SenatoreF: #piantedosi dice 'Non c'è stato alcun ritardo,da Frontex nessun segnale di pericolo '? ma se il mare era in condizioni p… - Piero43 : RT @Gianni78605577: @Piero43 Ma stavolta ci sono testimoni oculari di Frontex e presto sapremo anche cosa si sono detto GC, GDF, Frontex e… - ZPeppem : RT @_Arlon: 1) La catena di soccorso chiama in causa tutta una serie di rimpalli e scaricabarile tra guardia costiera, GDF e Frontex 2) Le… - rasialsuolo : RT @fratotolo2: @emmevilla Poi ci sono gli atti del processo di Trapani, i documenti di Frontex, la relazione di Operazione Sophia e il rap… -

BRUXELLES -sempre le autorità nazionali competenti a classificare un evento come ricerca e soccorso". Lo precisa l'agenzia europea di frontiera e costierain una dichiarazione nella quale torna sul ..."L'assetto aereo diche per primo aveva individuato l'imbarcazione non aveva segnalato una situazione di ... Poi le condizioni meteopeggiorate diventando particolarmente avverse". Questa la ...Controcidiverse denunce e inchieste che accusano l'agenzia di allinearsi a politiche sovraniste e nazionaliste e di non considerare i migranti come "persone", ma come "rischi" per la ...

Frontex: "Sono gli Stati che definiscono cos'è operazione di ricerca e ... Agenzia ANSA

L’ennesima vertigine tra populismo e realtà, in questa storia, aiuta però a misurare anche la postura corretta delle opposizioni di oggi che, in commissione durante l’audizione di Piantedosi, ...Orari, avvisi, una comunicazione disperata, la triangolazione d'informazioni tra Frontex (l'agenzia che presidia i confini dell'Unione europea), Guardia di Finanza e Guarda Costiera: tutto adesso è ...