"Frontex non aveva segnalato pericolo". Piantedosi fa chiarezza sul naufragio (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, è intervenuto in Commissione Affari Costituzionali della Camera per illustrare le linee programmatiche del Viminale Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il ministro dell'Interno, Matteo, è intervenuto in Commissione Affari Costituzionali della Camera per illustrare le linee programmatiche del Viminale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Sette ore sono trascorse tra l'avvistamento del barcone carico di migranti e il suo naufragio a cento metri dalla c… - Agenzia_Ansa : Naufragio di migranti. Frontex: 'Avvertita l'Italia, a bordo 200 persone, non sembravano in pericolo'. Guardia Cost… - fattoquotidiano : Naufragio di Crotone, la situazione era chiara da sabato sera: invece della catena dei soccorsi, è partita quella d… - La7tv : #tagada “Gli uomini e le donne della guardia costiera stanno vivendo una situazione di disagio perché il ministro h… - Gazzettino : Migranti, Piantedosi sul naufragio di Cutro: «Frontex non aveva segnalato una situazione di pericolo» -