Friulia entra nel capitale del Gruppo Sti investendo 1,5 mln (Di mercoledì 1 marzo 2023) Per la Regione è importante poter contare su un tessuto imprenditoriale con una visione di medio e lungo termine chiara e ambiziosa. Qualità grazie a cui Sti Corporate è riuscita non solo a resistere, ma soprattutto a dare il meglio di sé e far registrare una crescita considerevole proprio negli anni sulla carta più sfidanti, quelli della pandemia e della guerra. In questo percorso, la collaborazione con Friulia inaugurata oggi rappresenta un asset importante, in particolare sul versante dell’internazionalizzazione e della crescita societaria e anche occupazionale. Questi, in sintesi, i concetti espressi oggi a Udine dall’assessore regionale alle Attività produttive alla presentazione della partnership tra Friulia e Sti Corporate, società che offre servizi di consulenza nel settore delle costruzioni civili e degli impianti industriali. La finanziaria ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Per la Regione è importante poter contare su un tessuto imprenditoriale con una visione di medio e lungo termine chiara e ambiziosa. Qualità grazie a cui Sti Corporate è riuscita non solo a resistere, ma soprattutto a dare il meglio di sé e far registrare una crescita considerevole proprio negli anni sulla carta più sfidanti, quelli della pandemia e della guerra. In questo percorso, la collaborazione coninaugurata oggi rappresenta un asset importante, in particolare sul versante dell’internazionalizzazione e della crescita societaria e anche occupazionale. Questi, in sintesi, i concetti espressi oggi a Udine dall’assessore regionale alle Attività produttive alla presentazione della partnership trae Sti Corporate, società che offre servizi di consulenza nel settore delle costruzioni civili e degli impianti industriali. La finanziaria ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ansa_Fvg : Imprese: Friulia entra in Sti Corporate, investiti 1,5 mln. Per supportare un piano di sviluppo sostenibile e digit… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Notizie Locali FVG Imprese: Friulia entra in Sti Corporate, investiti 1,5 mln Per supportare un piano… -

Imprese: Friulia entra in Sti Corporate, investiti 1,5 mln Agenzia ANSA Imprese: Friulia entra in Sti Corporate, investiti 1,5 mln (ANSA) - UDINE, 01 MAR - La finanziaria regionale Friulia è entrata nel capitale della società Sti Corporate, gruppo friulano dell'engineering e della consulenza tecnica, per supportare un piano di ... Imprese: Friulia entra nel capitale del Gruppo Sti investendo 1,5 mln Udine, 1 mar - Per la Regione è importante poter contare su un tessuto imprenditoriale con una visione di medio e lungo termine chiara e ambiziosa. Qualità grazie a cui Sti Corporate ... (ANSA) - UDINE, 01 MAR - La finanziaria regionale Friulia è entrata nel capitale della società Sti Corporate, gruppo friulano dell'engineering e della consulenza tecnica, per supportare un piano di ...Udine, 1 mar - Per la Regione è importante poter contare su un tessuto imprenditoriale con una visione di medio e lungo termine chiara e ambiziosa. Qualità grazie a cui Sti Corporate ...