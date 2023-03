Freddie Mercury, l’ultima intervista: “Tutto quello che faccio sul palco, è fingere” (VIDEO) (Di mercoledì 1 marzo 2023) Freddie Mercury ha concesso l’ultima intervista nel 1987, lo stesso anno in cui gli fu diagnosticato l’AIDS. In questa chiacchierata il frontman dei Queen parla sopratTutto della sua collaborazione con Montserrat Caballé. I due si erano conosciuti anni prima, poi fu il soprano spagnolo a chiamarlo per incidere insieme un album. Nella sua ultima intervista, Freddie racconta che, durante una chiacchierata ad una televisione spagnola, aveva detto che la migliore cantante al mondo era proprio il soprano spagnolo. “Montserrat Caballé avrà visto l’intervista e mi ha chiamato dicendo che voleva lavorare con me“. L’artista spagnola, pochi giorni prima, aveva cantato una canzone di Mercury all’Opera Rotal House. Il frontman britannico nel ... Leggi su cinemaserietv (Di mercoledì 1 marzo 2023)ha concessonel 1987, lo stesso anno in cui gli fu diagnosticato l’AIDS. In questa chiacchierata il frontman dei Queen parla sopratdella sua collaborazione con Montserrat Caballé. I due si erano conosciuti anni prima, poi fu il soprano spagnolo a chiamarlo per incidere insieme un album. Nella sua ultimaracconta che, durante una chiacchierata ad una televisione spagnola, aveva detto che la migliore cantante al mondo era proprio il soprano spagnolo. “Montserrat Caballé avrà visto l’e mi ha chiamato dicendo che voleva lavorare con me“. L’artista spagnola, pochi giorni prima, aveva cantato una canzone diall’Opera Rotal House. Il frontman britannico nel ...

