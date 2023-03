Freddie Mercury, il comunicato con cui svelò di essere malato di AIDS prima di morire (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il 23 novembre del 1991, con un comunicato preparato il giorno precedente insieme al manager Jim Beach, Freddie Mercury, frontman dei Queen, rockstar di fama mondiale, showman adorato dalle folle, rivelò al mondo di essere sieropositivo e di essere affetto da AIDS: già gravemente malato, Mercury sarebbe morto poche ore dopo l’annuncio, nella serata del 24 novembre 1991. Il comunicato recita: “A seguito delle forti congetture apparse sugli organi di stampa nelle ultime due settimane, desidero confermare di essere risultato positivo a un test dell’HIV, e di avere l’AIDS; La dichiarazione prosegue: “Ho ritenuto corretto mantenere privata quest’informazione finora, in modo da proteggere la privacy di tutti ... Leggi su cinemaserietv (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il 23 novembre del 1991, con unpreparato il giorno precedente insieme al manager Jim Beach,, frontman dei Queen, rockstar di fama mondiale, showman adorato dalle folle, rivelò al mondo disieropositivo e diaffetto da: già gravementesarebbe morto poche ore dopo l’annuncio, nella serata del 24 novembre 1991. Ilrecita: “A seguito delle forti congetture apparse sugli organi di stampa nelle ultime due settimane, desidero confermare dirisultato positivo a un test dell’HIV, e di avere l’; La dichiarazione prosegue: “Ho ritenuto corretto mantenere privata quest’informazione finora, in modo da proteggere la privacy di tutti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : Secondo uno studio del 2016, Freddie Mercury è stato il miglior cantante di tutti i tempi. Gli scienziati hanno sco… - infoitcultura : Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody e le altre: 5 canzoni che devi conoscere - Dicolamia123 : RT @Nicola6140: Questa Rai 1 propone un film in replica #BohemianRapsody sulla vita di Freddie Mercury (nel 2021 5mln e il 24%). Canale 5 p… - Nicola6140 : Questa Rai 1 propone un film in replica #BohemianRapsody sulla vita di Freddie Mercury (nel 2021 5mln e il 24%). Ca… - chipperfranz : @therealpallazzo @DonatoEuropa O come Freddie Mercury in qualunque concerto dei Queen -