Fratelli d' Italia peggio di Piantedosi | ' La sinistra invece di attaccare i migranti attacca il governo'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloVerdelli : 8 squadristi malmenano 2 liceali di sinistra a Firenze. Una spedizioncina punitiva che Fratelli d’Italia, partito d… - ZanAlessandro : Dopo più di 48 ore, ancora totale mutismo di Giorgia Meloni sul pestaggio davanti al Michelangelo di #Firenze, da p… - La7tv : #lariachetira @MatteoRichetti (Azione): 'Avevo conosciuto Piantedosi come un buon prefetto di Bologna, Fratelli d'I… - La7tv : #tagada Più partenze equivale a più morti: bisogna impedire che le barche si mettano in mare”, così Marco Lisei, s… - gmalagutti : RT @fratotolo2: Saranno certamente contentissimi gli elettori di Fratelli d’Italia #migranti -

Sulla stessa linea c'èd'che vorrebbe che le opposizioni attaccassero i migranti. Capito bene Bisogna attaccare i migranti nella logica che bisogna essere forti con i deboli e deboli ...Per il campione di Noto,d'si conferma primo partito italiano con il 28,5% (percentuale stabile rispetto alle intenzioni di voto precedenti alle primarie dem). Segue il Pd, che ...A Palazzo Chigi c'è Giorgia Meloni e ora 'gli ex comunisti, che strutturalmente sono gregari, hanno voluto imitared'', commenta il direttore editoriale di Libero. Ma per il Pd il ...

Sondaggi politici, Fratelli d'Italia oltre il 30% ma il Partito democratico rimonta Fanpage.it

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Ecco il documento che annuncia la svolta per l'8 marzo. Trent'anni fa la rottura per le denunce di infiltrazioni mafiose ...