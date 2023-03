Francia: anno 'storico' per sequestro stupefacenti (Di mercoledì 1 marzo 2023) Le autorità francesi hanno sequestrato 156,7 tonnellate di droga nel 2022, un livello definito 'storico', secondo quanto annunciato dal ministro dell'Interno, Gérald Darmanin. "La lotta contro il ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 marzo 2023) Le autorità francesi hsequestrato 156,7 tonnellate di droga nel 2022, un livello definito '', secondo quanto annunciato dal ministro dell'Interno, Gérald Darmanin. "La lotta contro il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FrMaselli : A chi interessa, l’anno scorso ho scritto sulla nuova strategia francese per rilanciare la filiera nucleare, e sull… - angelalecis : RT @RudiBressa: La #siccità che viene da lontano. Il 2022 si è rivelato un anno di estremi climatici per ampie aree d'Europa, come Spagna… - Mirko04129539 : RT @JohannesBuckler: Anno 1948 - Nel 1947 sono stati 45.000 i clandestini italiani ad entrare irregolarmente in Francia. Istruzioni per en… - laschubi : RT @RudiBressa: La #siccità che viene da lontano. Il 2022 si è rivelato un anno di estremi climatici per ampie aree d'Europa, come Spagna… - MallardGio : RT @RudiBressa: La #siccità che viene da lontano. Il 2022 si è rivelato un anno di estremi climatici per ampie aree d'Europa, come Spagna… -