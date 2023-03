Francesco Totti e Ilary Blasi | scontro in tribunale | nessun accordo sulla separazione | ultime news

(Di mercoledì 1 marzo 2023) La fine del matrimonio trasembra destinato ancora a far discutere, visto che è saltata l’per unaconsensuale. I due si litigheranno un patrimonio di milioni di euro. I tentativi di trovare untra i legali dell’ex coppia, gli avvocati Antonio Conte pere Alessandro Simeone per la, sono sempre andati a vuoto. Fissata la prima udienza per lagiudiziale Il 14 marzo è stata fissata la prima udienza per la giudiziale, in ballo ci sono tante proprietà oltre all’assegno di mantenimento per i tre figli della coppia. Ma tra le varie questioni ancora in sospeso, ci sono ancora le borsette e i rolex, per le quali è stata fissata altra udienza tra ...

e Noemi Bocchi romantici a Venezia, ma lui fa il dito medio A PARIGI Fotogallery - Gigio Donnarumma, guarda il party di compleanno con Leo Messi IN CRISI CON IL MARITO Fotogallery - ...Trae Ilary Blasi l' accordo di divorzio non si è trovato. Inutili le incessanti trattative dei due legali per arrivare ad una 'consensuale', cioè ad un accordo che avrebbe evitato il ...

Che ne è della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi La coppia più discussa del 2022 è riuscita, infinr a trovare un accordo per il divorzio oppure sarà necessario andare in tribunale ed ...Tra Francesco Totti e Ilary Blasi l’accordo di divorzio non si trova. Dopo mesi di trattative cominciate ad agosto gli avvocati Antonio Conte (per lui) e Alessandro Simeone (per ...