Francesco Totti e Ilary Blasi, niente accordo per il divorzio: cosa succede ora (Di mercoledì 1 marzo 2023) niente accordo per il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Anche gli avvocati avrebbero smesso di parlarsi Leggi su golssip (Di mercoledì 1 marzo 2023)per iltra. Anche gli avvocati avrebbero smesso di parlarsi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 75 - Antonio Candreva (75 gol e 77 assist) è diventato il terzo giocatore ad avere all’attivo almeno 75 reti e 75 a… - infoitcultura : Francesco Totti vs Ilary Blasi: salta accordo per la separazione, è guerra - ursula35432458 : RT @fanpage: Nessun accordo per il divorzio per Totti e Ilary Blasi: l’ex coppia di coniugi si starebbero preparando a circa due anni di ba… - infoitcultura : Ilary Blasi e Francesco Totti, non c'è l'accordo sulla separazione - oggisettimanale : Ilary #Blasi e Francesco #Totti, non c'è accordo sulla separazione. È scontro totale -