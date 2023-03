Francesco Rocca, domani la proclamazione come Presidente della Regione Lazio: chi saranno gli assessori (Di mercoledì 1 marzo 2023) In programma domani la proclamazione di Francesco Rocca, nuovo Presidente della Regione Lazio. Fra una settimana la proclamazione dei consiglieri eletti. L’accordo tra i partiti del centrodestra per la composizione della giunta è ancora lontano. La proclamazione di Francesco Rocca come Presidente della Regione Lazio È prevista per domani, giovedì 2 marzo 2023, la proclamazione del nuovo Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. L’atto formale ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 1 marzo 2023) In programmaladi, nuovo. Fra una settimana ladei consiglieri eletti. L’accordo tra i partiti del centrodestra per la composizionegiunta è ancora lontano. LadiÈ prevista per, giovedì 2 marzo 2023, ladel nuovo. L’atto formale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Oggi ho incontrato a Palazzo Chigi il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e il Presidente della Region… - CorriereCitta : Francesco Rocca, domani la proclamazione come Presidente della Regione Lazio: chi saranno gli assessori - chrdioc : Regione Lazio, giovedì l’insediamento di Francesco Rocca come Presidente. Dopo 10 giorni la Giunta… - Rietilife : Regione Lazio, giovedì l'insediamento di Francesco Rocca come Presidente. Dopo 10 giorni la Giunta -… - dramio : RT @GiorgiaMeloni: Oggi ho incontrato a Palazzo Chigi il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e il Presidente della Regione Lom… -