Francesca Michielin pubblica il video del singolo quello che ancora non c’è

Leggi su spettacolo.eu

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Fuori ilclip ufficiale dichenon c’è, nuovoin radio diestratto dal progetto discografico Cani Sciolti Fuori ilclip ufficiale dichenon c’è, nuovoin radio diestratto dal progetto discografico Cani Sciolti,to venerdì 24 febbraio per Columbia Records/Sony Music Italy su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico. Primo brano di Cani Sciolti ad essere stato scritto,chenon c’è è una ballad emozionale che snoda, su un tappeto piano-voce in crescendo, il concetto di identità in tutte le sue sfaccettature, di ...