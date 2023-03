Fragagnano | pronto il nuovo campo da baskin

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Il sindaco Giuseppe Fischetti: “Uno spazio multidisciplinare innovativo e inclusivo” Sono arrivati a conclusione i lavori per la realizzazione di unpolo sportivo multidisciplinare, uno spazio completamente rinnovato che consentirà a tutti di accedere allo sport e vivere insieme l’esperienza del basket. Si tratta, infatti, di unda, ovvero basket anche per diversamente abili, dove si potrà pure praticare il tennis e la pallavolo. Il progetto, promosso dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Giuseppe Fischetti e finanziato interamente a fondo perduto dalla Regione Puglia per ben 100 mila euro, vede il recupero funzionale del vecchioda tennis sito alle spalle dello stadio comunale. “Un altro importante obiettivo – ha commentato il primo cittadino Giuseppe Fischetti – centrato ...