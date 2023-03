“Forza!”. Dramma per Diletta Leotta, il suo ex in gravi condizioni: “È stato operato d’urgenza” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Sono ore di grande apprensione per il pugile italiano Daniele Scardina. King Toretto, questo il soprannome di uno degli sportivi più famosi di questo periodo, si è sentito male nelle scorse ore a seguito di un allenamento. Il giovane, reso celebre oltre che dallo sport anche da Ballando con le Stelle, è stato ricoverato d’urgenza e ora si trova in coma. Il giovane si è sentito male martedì 28 febbraio, intorno alle 17, mentre si trovava in un centro sportivo a Milano, in via Fermi. Dal comunicato divulgato dai Carabinieri di Corsico (Milano). Sembra che la chiamata ai soccorsi è scattata qualche istante dopo che il pugile ha accusato un malore che lo ha costretto ad interrompere l’allenamento. Sembra che a seguire, il pugile si sia accasciato a terra perdendo i sensi. Trasportato velocemente in ospedale, l’atleta è stato sottoposto ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 1 marzo 2023) Sono ore di grande apprensione per il pugile italiano Daniele Scardina. King Toretto, questo il soprannome di uno degli sportivi più famosi di questo periodo, si è sentito male nelle scorse ore a seguito di un allenamento. Il giovane, reso celebre oltre che dallo sport anche da Ballando con le Stelle, èricoveratoe ora si trova in coma. Il giovane si è sentito male martedì 28 febbraio, intorno alle 17, mentre si trovava in un centro sportivo a Milano, in via Fermi. Dal comunicato divulgato dai Carabinieri di Corsico (Milano). Sembra che la chiamata ai soccorsi è scattata qualche istante dopo che il pugile ha accusato un malore che lo ha costretto ad interrompere l’allenamento. Sembra che a seguire, il pugile si sia accasciato a terra perdendo i sensi. Trasportato velocemente in ospedale, l’atleta èsottoposto ...

